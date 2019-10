editato in: da

(Teleborsa) – Italian Exhibition Group (IEG) si espande. Il Gruppo attivo nell’organizzazione di eventi fieristici ha sottoscritto lo scorso 10 ottobre l’acquisto della manifestazione FIMAST (Fiera Internazionale per macchine ed accessori del settore tessile – calzetteria) organizzata da Principemedia S.R.L., rassegna che si tiene biennalmente a Brixia Expo e il cui prossimo appuntamento è in calendario dal 27 al 30 maggio 2020, sempre nel quartiere fieristico di Brescia.

La manifestazione, unica in Italia per il settore, propone le ultime novità mondiali sulle macchine tessili per le calze e, con la presenza dei grandi calzifici, apre scenari sui maggiori produttori di filati proprio nel territorio dove ha sede sia il principale distretto dei macchinari per questa tipologia di articoli (il bresciano), sia quello del prodotto finito (il mantovano).

Per IEG, l’acquisto di FIMAST si inserisce nella strategia di acquisizioni volte a consolidare il proprio portafoglio fieristico nel comparto tecnologico-industriale, nonché nel programma di sviluppo di eventi organizzati per un pubblico strettamente professionale, soprattutto in un’ottica di valorizzazione dei distretti industriali più rappresentativi del made in Italy.

Nell’organizzare la manifestazione, IEG apporterà il proprio consolidato know-how sul fronte estero, andando ad attirare un cospicuo numero di buyers internazionali, a consolidamento della crescita di FIMAST su nuovi mercati, così come richiesto dalle aziende espositrici.