IEG, a Vicenzaoro think tank del mondo del gioiello e dell’orologeria tra presente e futuro

(Teleborsa) – In occasione di Vicenzaoro Settembre (10-14 settembre 2021), Italian Exhibition Group riunisce istituzioni, thought leaders e key influencers per raccontare tutte le sfaccettature del settore orafo- gioielliero e dell’orologeria vintage, esplorarne le sfide future e tracciarne le prospettive di evoluzione. Un vero e proprio think tank – spiega Ieg in una nota – a beneficio delle eccellenze nazionali e internazionali dell’industry riunite in presenza per la prima volta dall’inizio del periodo pandemico.

Si inizierà venerdi` 10 settembre con il talk inaugurale “The state of the art”, organizzato in collaborazione con Il Club degli Orafi Italia, che scattera` l’istantanea dell’industry orafo-gioielliera, dall’estrazione alla produzione, dal prodotto finito fino alla distribuzione, passando per le tecnologie dedicate. Il momento di confronto e riflessione, che prevede contributi di tutti i rappresentanti della filiera, – si legge nella nota – sara` introdotto dalla presentazione dei risultati aggiornati della ricerca di settore realizzata dal Centro Studi Intesa Sanpaolo e arricchito dalla partecipazione di un parterre di rappresentanti d’eccellenza del settore tra i quali Stephen Lussier, executive vice-president consumer and brands di De Beers Group.

Domenica 12 settembre Vicenzaoro ospitera` il seminario “Sustainable Developement Goals: meeting their challenge”, organizzato da CIBJO, Confederazione Mondiale della Gioielleria e promosso dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). L’obiettivo – sottolinea Ieg – e` fornire un focus sulle strategie di attuazione e incentivazione nei settori della gioielleria e dell’estrazione e lavorazione delle pietre preziose di due dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell’Agenda ONU 2030: Consumo e produzione responsabili (SDG 12) e Gender Equality (SDG 5). Con la presenza del presidente CIBJO Gaetano Cavalieri, interverranno fra gli altri Iris Van der Veken, executive director of the Responsible Jewellery Council (RJC), Feriel Zerouki, De Beers senior VP Corporate Affairs, e Philipp Reisert, managing partner di C. HAFNER GmbH & Co. KG.

Voci e professionalita` femminili saranno al centro anche di “Gemology women icons” e “Women in jewellery” in programma sabato 11 e domenica 12 settembre. Il primo e` organizzato da Assogemme e Istituto Gemmologico Italiano, con l’obiettivo di valorizzare il fare squadra al femminile, coinvolgendo, in un confronto sui valori intangibili della competenza in ambito gemmologico, autorevoli gemmologhe italiane tra cui Raffaella Ascagni, head gemologist Buccellati, e Loredana Sangiovanni, direttore del Laboratorio Gemmologico della Divisione Gioielli e Orologi, Dolce & Gabbana. Il secondo appuntamento, organizzato da Ieg, prende spunto dall’imminente uscita del libro “Women in Jewelry” di Linda Kozloff-Turner ed esplora l’importanza della diversita`, dell’inclusione e della saggezza femminile nell’industria dei gioielli con testimonianze femminili da tutto il mondo.

Sempre all’insegna dei valori della sostenibilita`, aprira` sabato 11 settembre il convegno Fairtrade – L’oro etico Fairtrade per arrivare al cuore dei consumatori che affrontera` la necessita` per grandi e piccoli player di scegliere una filiera etica anche alla luce di un consumatore sempre piu` sensibile all’origine delle materie prime. Ospite Mara Bragaglia, in arte Maraismara, che nel 2016 ha introdotto l’oro Fairtrade in Italia.

Non mancheranno i Digital Talks, serie di Talks e brainstorming da 30 minuti sui temi piu` caldi dell’innovazione digitale dedicata ai dettaglianti del gioiello e dell’orologeria in collaborazione con Confcommercio Federpreziosi e i Gem Talks, incontri con esperti gemmologi provenienti da tutto il mondo organizzati in collaborazione con I.G.I. (Istituto Gemmologico Italiano) per approfondimenti utili a tutti gli attori della filiera, il produttore, il grossista e il dettagliante.



Ricco di appuntamenti anche il palinsesto dedicato all’orologeria vintage, curato con la regia di Michele Mengoli advisor di VO Vintage, l’evento Ieg dedicato a tutti i collezionisti, appassionati e curiosi di orologeria e gioielleria vintage.

Sabato 11 settembre, il talk “I marchi indipendenti e i nuovi scenari post-pandemia” per esplorare i trend evolutivi dei brand in compagnia, fra gli altri, di Mario Peserico, presidente di Assorologi e Bruno Bergamaschi, fondatore del forum Watchouse.

Domenica 12 settembre il talk “Il Futuro dell’Orologeria” dove si spaziera` dalla sostenibilita` alla blockchain al collezionismo dei segnatempo con la moderazione di Dody Giussani, direttore de L’Orologio. Lo stesso giorno Ugo Pancani, professore in Orologeria Meccanica ed Elettronica e Ambassador della Fondation de la Haute Horlogerie, terra` “Lo straordinario mondo del Vintage: il mercato, l’importanza delle condizioni all’atto dell’acquisto, il restauro a regola d’arte e come curare l’orologio nel tempo”, dedicato ali appassionati dell’orologeria d’epoca.