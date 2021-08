IEG, a Vicenzaoro la presentazione del Jewellery Trendbook 2023+

editato in: da

(Teleborsa) – Trendvision Jewellery + Forecasting, l’Osservatorio indipendente di IEG – Italian Exhibition Group specializzato nel forecasting del gioiello, presenta a Vicenzaoro September (10-14 settembre), che torna in presenza per l’edizione 2021, il 20° “The Jewellery Trendbook 2023+”, una vera e propria bibbia per il mercato internazionale dei preziosi che vuole guardare a fenomeni emergenti e all’evoluzione dei consumi nei prossimi 18 mesi in un’ottica di sviluppo del business.

Il Trendbook offrirà una panoramica tanto più preziosa alla luce del periodo ricco di cambiamenti che sta interessando il settore orafo-gioielliero e del lusso più in generale, nella consapevolezza che mai quanto oggi innovazione e cambiamento sono le chiavi per rispondere efficacemente alle sfide future. Sostenibilità, Circular Economy & Circular Design, Diversity & Equality, Gender & Age Fluidity i principali aspetti affrontati per offrire agli operatori del settore punti fermi e prospettive evolutive in grado di indirizzare il mercato del gioiello ad una crescita virtuosa, responsabile e sempre attenta alle esigenze in divenire della clientela.



La presentazione della ricerca è in programma per sabato 11 settembre 2021 alle ore 13.00 durante il seminario dedicato TV TALK – Trendvision Talk. Sul palcoscenico interattivo allestito nel cuore della Hall 7, The Main Stage, Paola De Luca Founder e Creative Director di Trendvision Jewellery + Forecasting, moderatrice nei momenti di talk-show, analizzerà e discuterà gli scenari futuri del settore con Margherita Burgener, designer di straordinarie creazioni, Augusto Ungarelli, CEO Vendorafa, Nina Dzhokhadz, Founder di Connect Agency–Jewellery showroom & Co-Founder del brand NeverNoT, Katerina Perez, fra le più affermate giornaliste e influencers del settore, Akash Das, Professor ISDI, Mumbai – School of Fashion Design e Researcher per The Futurist Ltd. Isabella Yan, gemmologa e giornalista.