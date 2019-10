IEG, a Misano per IBE Driving Experience

editato in: da

(Teleborsa) – Gli occhi dei bus operator puntano su Misano, per una due giorni di incontri, workshop e prove di guida su pista. Italian Exhibition Group è pronta a tagliare il nastro di IBE Driving Experience, l’evento innovativo dedicato alla bus travel industry che dal pomeriggio di domani, martedi 8 alla sera di mercoledi 9 ottobre proporrà al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” un programma unico per il settore pubblico e privato del trasporto passeggeri a lunga percorrenza.

IBE Driving Experience nasce come spin off e come approfondimento esperienziale di IBE – International Bus Expo, l’unica fiera di riferimento nel bacino del Mediterraneo dedicata al mondo dell’autobus e del trasporto pubblico locale, organizzata proprio da Italian Exhibition Group con cadenza biennale – e con il prossimo appuntamento fissato dal 22 al 24 ottobre 2020 – presso il quartiere fieristico di Rimini.

L’appuntamento si rinnoverà nell’intera giornata di mercoledì 9, quando in contemporanea si apriranno i 4.226 metri del tracciato di Misano per testare i nuovi modelli esposti dai costruttori nell’area dei box.

Ma IBE Driving Experience non sarà soltanto sinonimo di test drive, ma anche di focus su alimentazioni alternative, sicurezza, scenari europei e novità normative con il ricco programma convegnistico.