Idrogeno, l’Autostrada del Brennero punta a diventare un “green corridor”

(Teleborsa) – L’amministratore delegato di Autostrade del Brennero Diego Cattoni ha annunciato l’obiettivo di costruire un “green corridor“, un asse autostradale a zero emissioni – e zero incidenti – con l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e distributori di idrogeno. Lungo l’autostrada è già stato realizzato il primo distributore al pubblico di idrogeno per l’autotrazione, accanto ad un impianto di produzione per servire gli autobus cittadini e gli utenti privati, ha ricordato Cattoni.

“Vogliamo stimolare la domanda di mezzi ad idrogeno attraverso la nostra offerta di carburante“, ha aggiunto.