Idrogeno, H2IT: potenziare il PNRR con il dettaglio dei progetti e delle risorse

(Teleborsa) – Sebbene nel PNRR l’idrogeno è già presente in 3 delle 6 missioni – “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, “Infrastrutture per una mobilità sostenibile” ed “Istruzione e Ricerca” – secondo H2IT, Associazione italiana idrogeno e celle a combustibile, “il piano potrebbe essere potenziato negli aspetti di dettaglio riguardanti i progetti specifici e le risorse che andranno a finanziarli, nel chiarire le modalità di finanziamento di tali progetti e i prossimi passi per la loro implementazione”.

È la posizione sostenuta dal Presidente di H2IT Alberto Dossi, intervenuto il 2 febbraio alla Camera dei deputati nel ciclo di audizioni della Commissione Attività Produttive, commercio, turismo proprio in merito alla proposta sul “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR). Dossi, in particolare “ha mostrato le potenzialità di sviluppo di un settore – si legge in una nota di H2IT – che, se adeguatamente sostenuto, può creare importanti opportunità economiche e giocare un ruolo primario nel panorama europeo e internazionale”.

Per tali ragioni, continua il comunicato, “risulta importante ampliare l’azione del PNRR da ambiti specifici citati nello stesso ad azioni più ampie relative ai settori dell’industria e del trasporto pesanti, dell’integrazione di fonti rinnovabili e delle relative infrastrutture. Lo sviluppo di questa filiera richiede parallelamente l’implementazione di un quadro legislativo, normativo e autorizzativo abilitante senza il quale tali progetti non potrebbero compiersi”.

Durante l’audizione H2IT ha toccato alcuni punti chiave per quanto riguarda l’idrogeno e il PNRR. Tra questi la produzione, l’esigenza di una filiera che deve essere integrata, il quadro normativo, la ricerca e sviluppo, la mobilità e trasporto, la tecnologia, l’utilizzo dell’idrogeno nell’industria ‘hard-to-abate’.