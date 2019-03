ICT, al via progetto per rete di supercalcolo in Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Prende il via il progetto triennale FocusCoE, finanziato dal programma Ue Horizon 2020 per creare una rete fra tutti i principali centri di eccellenza del supercalcolo in Europa (CoE). L’obiettivo è promuovere il primato europeo nelle applicazioni del supercalcolo, nei settori delle energie rinnovabili, progettazione e modellistica dei materiali, cambiamenti climatici, ricerca bio-molecolare e sviluppo di strumenti per incrementare l’efficienza dei supercalcolatori.

ENEA partecipa al progetto come partner dell’Energy oriented Centre of Excellence (EoCoE), attivo nelle applicazioni del supercalcolo al settore energetico, attraverso l’utilizzo del supercomputer CRESCO6 dell’ENEA, al 420imo posto nella prestigiosa TOP500 dei supercomputer più potenti del mondo.

Nell’ambito del progetto FocusCoE spetteranno a ENEA la pianificazione di una strategia d’interazione tra i centri di supercalcolo e il mondo dell’industria e lo sviluppo di uno strumento web-based, in grado di supportare le azioni di disseminazione e di sensibilizzazione con l’obiettivo di realizzare una grande rete di supoercomputer.

“La partecipazione a FocusCoE rafforza la presenza dell’ENEA nel calcolo ad elevate prestazioni HPC, in un momento in cui si assiste a livello europeo a importantissimi investimenti in questo settore”, sottolinea Marta Chinnici della divisione ENEA “Sviluppo sistemi per informatica e ICT”.