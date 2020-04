ICF Group, informativa sull’acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – ICF Group, dal 30 Marzo al 06 Aprile, ha acquistato 3.000 azioni proprie corrispondenti allo 0,04% del capitale sociale ad un prezzo unitario medio di 5,7153 euro, per un controvalore complessivo pari a 17.146 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea ordinaria il 30 aprile 2019.

L’ammontare complessivo delle azioni proprie detenute dal Gruppo a seguito degli acquisti comunicati è di 273.103 azioni, pari al 3,62% del capitale sociale.

Aggressivo ribasso, in Borsa, per ICF Group che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,71%.