Icelandair riprende voli con 737 Max

(Teleborsa) – Icelandair è diventata la terza compagnia aerea europea a riprendere l’operatività con il Boeing 737 Max. In precedenza, dopo il via libera di EASA, erano state Tui Fly Belgium e Smartwings a effettuare voli a fine gennaio con il 737 Max.

Icelandair ha volato oggi da tra Reykjavik e Copenaghen impiegando il modello 8, configurato con 16 passeggeri in business class e 144 in economy. Il vettore islandese ne aveva ricevuto cinque prima che venisse messo a terra a seguito degli incidenti a Lion Air e Ethiopian Airlines. Il Max 9, invece, nella versione con 16 passeggeri in business class e 162 in economy, è presente nella flotta con uno dei sette esemplari a suo tempo ordinati.