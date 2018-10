ICE, si dimette anche direttore generale Borgogelli

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nella seduta di oggi 26 ottobre 2018 ha preso atto delle dimissioni volontarie di Piergiorgio Borgogelli dalla carica di Direttore Generale dell’Agenzia.

Con le sue dimissioni, che seguono quelle del Presidente Michele Scannavini del settembre scorso, Borgogelli – si legge in una nota – ha “inteso consentire all’Esecutivo il rinnovo dell’intera squadra di vertice dell’ICE per favorire la piena attuazione dei programmi e delle strategie del Governo circa le politiche riguardanti l’export di beni e servizi e l’attrazione degli investimenti esteri in Italia”.