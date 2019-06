Iccrea Banca, Mauro Pastore nuovo Direttore generale

editato in: da

(Teleborsa) – Mauro Pastore sarà il nuovo Direttore Generale di Iccrea Banca, la capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Lo ha annunciato il Consiglio di Amministrazione della società, al termine della riunione che si è tenuta nella giornata di oggi.

Mauro Pastore, classe 1965, nato a Roma, proviene dalla BCC di Roma, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale dal 2010 ed in precedenza di Vicedirettore Generale, occupandosi, in particolare, del governo operativo aziendale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza organizzativa a supporto della struttura commerciale della Banca, in una fase di crescita continua con importanti cambiamenti normativi e nei processi di lavoro.

Pastore vanta una grandissima esperienza come revisore e consulente fiscale-societario. E’ stato anche Direttore Generale della Federazione delle BCC di Lazio Umbria Sardegna.