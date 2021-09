Iccrea Banca, emesso con successo Covered Bond per 500 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Iccrea Banca – la capogruppo del gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – ha completato con successo l’emissione di un Covered Bond per 500 milioni di euro. Il successo dell’operazione – sottolinea l’istituto in una nota – “è testimoniato da un’oversubscription pari a 4 volte la size dell’emissione, dalla granularità del book e dalla preponderante partecipazione di investitori esteri, nonché dal fatto che il collocamento è stato realizzato, come raramente successo in precedenza da parte di emittenti italiani su tale scadenza, a tassi negativi”.

Il titolo è stato emesso con una scadenza a 7 anni, con una cedola dello 0,01% ed un rating da parte di Moody’s pari a Aa3. Il collocamento, destinato agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale, ha visto Barclays in qualità di Global Structuring Coordinator e Barclays, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Commerzbank e Santander in qualità di Joint Bookrunners.



All’operazione hanno partecipato oltre 70 investitori domestici e internazionali, di cui 38 hanno collocato ordini pari o superiori ai 20 milioni di euro. La Banca d’Italia ha partecipato con un ordine da 200 milioni di euro, la BEI con 30 milioni di euro. L’operazione è stata collocata per il 58% a investitori esteri, di cui Germania e Austria 18%, Nordici 11%, UK 10%, Francia 7%, Benelux 5%, Spagna 2%, e per il 42% a investitori italiani. Il 52% degli investitori è rappresentato da Asset managers, Banche Centrali e organismi sovranazionali ed il 48% da banche.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’operazione appena conclusa – ha commentato Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea Banca – in quanto lo strumento del Covered Bond, primo del Credito Cooperativo in Italia, permetterà di dotare il gruppo di un ulteriore strumento di liquidità strutturale, nel più ampio processo di ottimizzazione in corso delle proprie fonti di finanziamento”.