Iberia, attività in forte ripresa

(Teleborsa) – I segnali di ripresa si moltiplicano anche per la compagnia aerea Iberia, che dal 31 ottobre riapre j voli diretti per le Maldive, offrendo due frequenze settimanali da dicembre a febbraio in partenza da Madrid.

Da dicembre a marzo, Iberia ha programmato tre voli settimanali con Cali in Colombia. In aumento anche le frequenze dei voli per New York e Miami, e in Europa per Roma, Milano, Venezia, Parigi, Londra, Lisbona, Bruxelles, Ginevra, Lione e Monaco. In totale, Iberica opererà 280 voli settimanali verso 23 destinazioni in 17 Paesi.

(Foto: Viola ‘/ Pixabay)