Iata contro la Commissione UE sull’utilizzo degli slot

(Teleborsa) – Iata, l’organizzazione internazionale del trasporto aereo, si è detta in disaccordo con la Commissione Europea che ha deciso di fissare la soglia di utilizzo degli slot invernali al 50%. Ciò in quanto il provvedimento costringe le compagnie aeree ad effettuare obbligatoriamente non meno della metà dei movimenti programmati.

IATA ritiene altrettanto grave avere rimosso la sospensione della regola degli slot alla luce delle conseguenze della pandemia, che non tiene conto della continua evoluzione cui è soggetto il mercato del trasporto aereo.

Secondo Willie Walsh, direttore generale Iata, la Commissione non tiene conto della situazione reale e nega la flessibilità di cui il settore necessita, considerando che la domanda invernale è sempre inferiore alla domanda estiva. Le prenotazioni a lungo raggio per la Ue sono attualmente in media del 20% dei livelli del 2019 e Iata stima che i viaggi internazionali raggiungeranno solo il 34% dei livelli del 2019 entro la fine del 2021.

Walsh ha richiamato pure l’impegno assunto dalla Commissione con il piano sulle emissioni di carbonio “Fit for 55”, mentre il regolamento sugli slot impone alle compagnie aeree di volare a prescindere dalla domanda effettiva.