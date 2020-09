IATA chiede test rapidi anti-Covid a tutti i passeggeri

editato in: da

(Teleborsa) – La IATA, l’associazione internazionale del trasporto aereo, chiede di effettuare test anti-Covid rapidi, puntuali e affidabili a tutti i passeggeri prima della partenza dagli aeroporti, in alternativa alle misure di quarantena obbligatoria, consentendo così di ripristinare i collegamenti aerei a livello internazionale.

La IATA intende perseguire questo obiettivo agendo in collaborazione con ICAO (l’organizzazione internazionale dell’aviazione civile) e le autorità sanitarie per superare l’impasse e garantire la ripresa del trasporto aereo in sicurezza. Rispetto al 2019, i voli sulle rotte internazionali sono diminuiti del 92%.