IATA, certificati di vaccinazione su Travel Pass

(Teleborsa) – La IATA ha reso noto che il certificato digitale Covid dell’UE (Dcc) e il Nhs Covid Pass del Regno Unito possono essere caricati sulla Iata Travel Pass.

Ciò consente ai passeggeri di disporre della versione elettronica del passaporto sanitario, che contiene il proprio certificato di vaccinazione, da presentare alle compagnie aeree e le autorità di controllo alla frontiera.

Nick Careen, senior vicepresident IATA for Operations Safety and Security, ha sottolineato che la gestione dei certificati europei e britannici attraverso Iata Travel Pass è un importante passo avanti per verificarne l’autenticità e garantire l’efficienza delle operazioni aeroportuali.