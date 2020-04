IAG chiude conti in rosso e British Airways licenzia 12mila dipendenti

editato in: da

(Teleborsa) – 12 mila licenziamenti alla British Airways e conti in rosso per IAG – International Consolidated Airlines, la società che controlla la compagnia di bandiera britannica, Iberia e Vuelig. E’ questo il drammatico bilancio della crisi del trasporto aereo, innescata dall’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia di Covid-19.

IAG ha chiuso i conti del 1° trimestre con ricavi in calo del 13% a 4,6 miliardi di sterline ed un risultato operativo, prima di oneri straordinari, in perdita per 535 milioni di sterline a fronte dell’utile di 135 milioni archiviato nello stesso periodo del 2019. Sul risultato netto ha pesato anche un maxi onere di 13 miliardi di sterline connesso a operazioni di hedging su carburanti e cambi.

British Airways invece ha messo a punto un piano di ristrutturazione che prevede fino a 12.000 licenziamenti, per far fronte alle conseguenze del coronavirus. Un taglio consistente visto che BA attualmente conta 42 mila dipendenti. Ad annunciate i licenziamenti è stata la controllante IAG, prevedendo un ritorno alla normalità nell’arco di diversi anni.

Un post del numero uno di British, Alex Cruz, a tutti gli stakholder, spiega che la compagnia britannica è stata costretta a ridisegnare il suo futuro poiché le conseguenze dell’epidemia saranno durature e non solo di breve termine. Ricordando che oggi British opera da Londra Heathrow solo “una manciata” di voli, a fronte degli oltre 300 attivi prima della crisi, il Ceo di British spiega che la compagnia inglese non ha avuto alternative, non potendo contare su aiuti di Stato né pesare sulla generosità dei contribuenti.