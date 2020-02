IAG, brusco atterraggio alla City di Londra (-11%)

editato in: da

(Teleborsa) – Aggressivo avvitamento per International Airlines Group, che tratta in perdita del 10,79% sui valori precedenti. Il titolo risente del clima pesantemente negativo che caratterizza i mercati e delle vendite che colpiscono trasporti e turismo, ma evidenzia prudenza anche in vista dei risultati che saranno annunciati domani.

La compagnia britannica che controlla British Aiways e Iberia potrebbe fornire anche degli aggiornamenti sull’operatività dopo il Coronavirus. Centinaia di voli cancellati in questi ultimi giorni.

L’analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa della compagnia aerea, che fa peggio del mercato di riferimento.

Il quadro tecnico di IAG segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 481,3 centesimi di sterlina (GBX), mentre al rialzo individua l’area di resistenza a 531,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 463,5.