IA, Intel annuncia acquisizione Habana Labs

(Teleborsa) – Mossa di Intel che nella giornata di ieri ha reso noto di aver acquistato il produttore israeliano di chip per l’intelligenza artificiale Habana Labs per circa 2 miliardi di dollari. Una somma ingente, quella messa sul piatto dal gruppo di Santa Clara con l’obiettivo di integrare soluzioni IA sempre più evolute destinate ai data center.

La società continuerà a operare in modo indipendente, mantenendo il suo attuale management; fondata in Israele nel 2016, ha uffici anche a San Jose (Stati Uniti), Pechino (Cina) e Danzica (Polonia).



Intel stima che il mercato dei semiconduttori per l’intelligenza artificiale cresca fino a superare i 25 miliardi di dollari entro il 2024 e spera di fatturare, nel settore, oltre 3,5 miliardi di dollari, come riporta Reuters.