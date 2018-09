I treni dei pendolari Pop e Rock presentati da Toninelli a Innotrans 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Rock e Pop, i nuovissimi treni dei pendolari più sostenibili e confortevoli, sono stati presentati oggi dal Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in anteprima mondiale a Innotrans 2018, la grande fiera del trasporto ferroviario in corso in questi giorni a Berlino. I nuovi treni regionali Rock e Pop sono riciclabili per il 95% con una riduzione del 30% dei consumi energetici.

A fare gli onori di casa nell’area riservata ai Rock e Pop, il Presidente del gruppo FS Italiane Gianluigi Castelli e l’AD e DG del gruppo Gianfranco Battisti, assieme al numero uno di Trenitalia Orazio Iacono. Presenti anche Alistair Dormer, AD Gruppo Hitachi Rail, Maurizio Manfellotto, AD Hitachi Rail Italy, Henri Poupart-Lafarge, Presidente e AD Gruppo Alstom, e Michele Viale, AD Alstom Ferroviaria, per illustrare le caratteristiche dei due convogli appena usciti dagli stabilimenti italiani delle due aziende.

“Finalmente una buona notizia per i pendolari italiani: manca pochissimo all’arrivo dei nuovi treni Rock e Pop”, ha dichiarato il Ministro Toninelli, dicendosi molto contento della “sinergia” che si è creata tra il Ministero ed i nuovi vertici del gruppo e della “centralità data ai pendolari nella nuova mission”. “Bisogna lavorare ancora molto sull’assistenza e sull’attenzione ai pendolari italiani – ha aggiunto – le società operative del Gruppo FS Italiane sono già attive su questo fronte per garantire un servizio migliore, più

regolare e più puntuale”.

I treni Rock e Pop di Trenitalia assicureranno una “rivoluzione del trasporto ferroviario regionale” e faranno in modo che le “persone” non più considerate “viaggiatori” – ha detto Battisti – scelgano di muoversi in treno anziché in auto. Tutto con l’alta qualità e gli standard tipici dell’Alta Velocità.

Per centrare questo obiettivo il gruppo ha già investito 4,2 miliardi per 517 convogli, che fa parte del più ampio piano di rilancio del trasporto regionale di FS Italiane, che ha un valore economico complessivo di circa 6 miliardi di euro e oltre 600 nuovi treni. Queste risorse garantiranno, entro cinque anni, il rinnovo dell’80% dell’intera flotta.

“I treni dei pendolari saranno operativi da maggio 2019”, ha confermato l’AD di FS Italiane, Gianfranco Battisti, in conferenza stampa, sottolineando che si tratta di “un piano di rinnovamento senza precedenti nella storia delle ferrovie italiane”.

“L’obiettivo – ha spiegato – è aumentare l’offerta nelle fasce orarie più frequentate, ossia tra le 7 e le 9 e tra 17 e le 19 e, al tempo stesso, aumentare il load factor anche nelle altre fasce orarie: è per questo che stiamo studiando, e ne discuteremo con le Regioni, prezzi dinamici che consentano sconti nei periodi di minor affollamento e modelli differenziati di offerta, con treni veloci diretti quando sono pieni, alternati a treni con fermate intermedie”.

Rock come una metropolitana



Rock è il nuovo treno regionale a doppio piano e alta capacità di trasporto progettato e costruito da Hitachi Rail Italy. Un treno per i pendolari a 4, 5 o 6 casse con prestazioni paragonabili a quelle di una metropolitana. Può raggiungere i 160 km/h di velocità massima ed ospitare circa 1.400 persone, con oltre 700 sedute nella composizione più lunga.

“Gli investimenti effettuati nei nostri tre stabilimenti di Napoli, Pistoia e Reggio Calabria e la competenza delle persone che vi lavorano hanno rafforzato la nostra posizione nel mercato italiano, per noi strategico, e in quello globale”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato del Gruppo Hitachi Rail Alistair Dormer, aggiungendo” è motivo di grande soddisfazione poter offrire ai nostri clienti prodotti di alta qualità, come appunto il Rock, che sono anche il frutto di questi investimenti”.



Pop il treno con consumi e impatto ambientale ridotti

Pop è il nuovo treno a mono piano e media capacità di trasporto, a 3 o 4 casse, con 4 motori di trazione. Viaggerà a una velocità massima di 160 km/h e trasporterà circa 530 persone, con oltre 300 posti a sedere nella versione a 4 casse, e circa 400, con 200 sedute in quella a 3 casse.

“Siamo certi che Pop soddisferà le esigenze di Trenitalia in termini di prestazioni, riduzione dei consumi e impatto ambientale, senza dimenticare gli elevati standard richiesti dalle Regioni e dai passeggeri”, ha affermato il Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Alstom Henri Poupart-Lafarge, giunto a Berlino per presentare il treno elettrico di nuova generazione Coradia Stream.