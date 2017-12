I trattori Coldiretti contro neve e gelo

(Teleborsa) – Per affrontare più incisivamente l’improvvisa ondata di maltempo e freddo che sta colpendo molte zone d’Italia, Coldiretti ha mobilitato anche gli agricoltori associati, nonostante la crisi che ha investito il settore, con trattori utilizzati come spalaneve e spandiconcime adattati per la distribuzione del sale contro il gelo. Un intervento per permettere la circolazione nel maggior numero possibile di chilometri di strade, anche se nelle campagne restano situazioni di difficoltà.

Si tratta – spiega la Coldiretti – di un servizio impegnativo per gli agricoltori in allerta già dai giorni scorsi e reperibili a qualsiasi ora del giorno e della notte, pronti ad entrare in attività nelle strade assegnate a fronte di un preciso piano di emergenza. La possibilità di utilizzare anche i mezzi meccanici agricoli garantisce la viabilità e scongiura il rischio di isolamento delle abitazioni soprattutto nelle aree più impervie interne, collinari e montane, grazie alla maggiore tempestività e capillarità di intervento.