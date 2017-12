I Report di Teleborsa: prezzi e minori svalutazioni salvano i bilanci delle energy company

(Teleborsa) – Prosegue la fase di transizione delle compagnie energetiche e delle utilities verso un modello low carbon, come richiesto dai più ambiziosi target dell’UE al 2030 e dall’accordo di Parigi sul Clima.

Fattori che nell’ultimo quinquennio hanno condizionato i bilanci delle compagnie energetiche europee, riflettendosi negativamente sulla generazione di utili, anche per effetto delle svalutazioni, più ingenti per le società “carbon intensive” (petrolifere), e spingendo verso un processo di rimodulazione degli investimenti verso le fonti rinnovabili ed il gas (ricomposizione energy mix). A ciò si è aggiunta la pressione al ribasso sui prezzi dell’energia causata dal calo della domanda.

Il 2017 potrebbe essere considerato però un anno di svolta. La situazione italiana è speculare a quella europea, quest’anno le energy firm tricolore sono state colpite da minori svalutazioni di asset che hanno favorito una maggiore generazione di profitti. Inoltre, le società energetiche hanno beneficiato di un progressivo recupero dei prezzi (elettricità, gas e petrolio) innescato dalla ripresa della domanda, complici più favorevoli fattori climatici (gelo dei primi mesi dell’anno ed afa estiva). Vi sono anche altri eventi che hanno condizionato l’offerta e, quindi, i prezzi: il fermo delle centrali nucleari francesi nei primi mesi dell’anno, la siccità estiva che ha impattato sulla produzione idroelettrica, i tagli implementati dall’OPEC che hanno fatto risalire i prezzi del greggio dai minimi storici. Il tutto è risultato in una crescita della redditività operativa.

Il report considera le prime 10 società energetiche quotate in Borsa, con un mix suddiviso fra utilities, oil company e società operanti nel settore del gas oltre che nelle rinnovabili: A2A, Acea, Enel, Eni, Hera, Iren, Italgas, Saipem, Snam, Terna.

Il fatturato

Fatturato9M 20169M 2017Variazione %

A2A

3.482

4.261

22,4

ACEA

2.048

2.038

-0,5

ENEL

51.459

54.188

5,3

ENI

40.539

50.099

23,6

HERA

3.616

4.028

11,4

IREN

2.228

2.614

17,3

ITALGAS

779

835

7,2

SAIPEM

7.855

6.873

-12,5

SNAM

1.861

1.896

1,9

TERNA

1.551

1.627

4,9

COMPLESSIVO

115.418

128.459

11,3

Dati in milioni di Euro

Il fatturato delle società energetiche considerate è cresciuto di oltre lì11% superando i 128 miliardi di euro alla fine dei primi nove mesi dell’anno.

Al top si posizionano le utilities “pure”, come A2A che ha visto crescere il fatturato del 22% a 4,2 miliardi, Hera dell’11% ad oltre 4 miliardi ed Iren del 17% a 2,6 miliardi. Sotto pressione Acea che riporta un leggero calo del fatturato (-0,5%), che viene compensato solo dalla variazione di perimetro delle attività (+3%). Nel settore petrolifero fa molto bene l’Eni con un aumento dei ricavi del 23% sopra i 50 miliardi. Va segnalato invece il calo del fatturato della compagnia ingegneristica Saipem (-12,5% sotto i 6,9 miliardi) che si trova a confrontarsi con un contesto sempre “sfidante” per effetto dei minori investimenti delle oil company tradizionali.

Il margine operativo lordo torna a crescere

EBIT9M 20169M 2017Variazione %

A2A

524

495

-5,5

ACEA

378

291

-23,0

ENEL

7.689

7.217

-6,1

ENI

517

3.672

610

HERA

329

358

8,8

IREN

281

341

21,4

ITALGAS

268

307

14,6

SAIPEM

-1.500

257

—

SNAM

1.029

1.063

3,3

TERNA

817

773

-5,4

COMPLESSIVO

10.332

14.774

43

Dati in milioni di Euro

La redditività delle compagnie energetiche è cresciuta complessivamente del 43% a 14,7 miliardi di euro, ma in un quadro perlopiù positivo si evidenziano andamenti a due velocità.

Nel comparto oil va segnalata la forte crescita dei profitti di Eni a 3,7 miliardi, sette volte superiori a quelli del pari periodo del 2016. Bene anche Saipem che, forte di una vasta riorganizzazione societaria e di una grande attenzione al profilo dei costi, riesce a tornare in utile per 257 milioni (nel 2016 accusava una perdita di 1,5 miliardi). Ottima performance operativa per Iren (+21%) ed Italgas (+15%). Giù la profittabilità della multiutility romana Acea (-3%) e della big Enel (-6%).

Minori svalutazioni fanno lievitare gli utili

Utile netto9M 20169M 2017Variazione %

A2A

226

323

42,9

ACEA

201

153

-23,9

ENEL

3.874

3.663

-5,4

ENI

-1.385

1.330

—

HERA

142

183

28,9

IREN

141

201

42,6

ITALGAS

167

213

27,5

SAIPEM

-1.925

-57

—

SNAM

639

755

18,2

TERNA

487

529

8,6

COMPLESSIVO

2.567

7.293

184,1

Dati in milioni di Euro

La situazione a livello di utile netto non si discosta troppo dalla performance operativa grazie anche alla minore presenza di svalutazioni. Bene il comparto petrolifero dove Eni torna in utile per 1,3 miliardi (nel 2013 c’era un rosso di pari ammontare), mentre Saipem riesce quasi ad azzerare la perdita (-57 milioni dai -1,9 miliardi di rosso del 2016). Le migliori sono Iren ed A2A con utili in salita del 43%, inseguite da Hera (+29%) ed Italgas (+28%) e Snam (+18%). Bene anche il gestore della rete elettrica Terna (+8% l’utile). Scende l’utile di Acea del 24% a 153 milioni come quello di Enel del 5% a 3,6 miliardi circa.

Debito in tenuta dopo i dividendi

Posizione finanziaria nettaDati dicembre 2016Dati settembre 2017

A2A

-3.136

-3.252

ACEA

-2.127

-2.487

ENEL

-37.553

-37.941

ENI

-14.776

-14.965

HERA

-2.559

-2.610

IREN

-2.457

-2.378

ITALGAS

-3.617

-3.728

SAIPEM

-1.450

-1.355

SNAM

-11.056

-11.156

TERNA

-7.959

-7.363

COMPLESSIVO

-86.690

-87.235

Dai in milioni di Euro

Uno sguardo alla posizione finanziaria netta evidenzia una sostanziale tenuta dei livelli di indebitamento delle energy company, che vedono salire l’indebitamento di poco più di 500 milioni anche dopo il pagamento dei dividendi. Il debito complessivo ammonta a 87,2 miliardi, in gran parte in capo alla big Enel (37,9 miliardi) ed in misura minore a Eni (meno di 15 miliardi) e Snam (circa 11 miliardi).