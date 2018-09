I nuovi dazi USA non spaventano le Borse asiatiche

editato in: da

(Teleborsa) – Nonostante sia ormai certa l’esplosione della guerra commerciale tra USA e Cina, gli indici borsistici di Cina e Giappone riprendono slancio e chiudono la seduta con variazioni positive. Ieri Donald Trump ha annunciato che il prossimo 24 settembre prenderanno il via, come ampiamente previsto, le nuove tariffe sui prodotti cinesi importati negli USA, per ulteriori 200 miliardi. Inutili gli ultimi tentativi di una mediazione tra le due delegazioni, con il totale dei dazi che si porta così ad oltre 500 miliardi di dollari.

Dopo la chiusura per festività di ieri 17 settembre, Tokyo riporta guadagni superiori al punto percentuale, mentre si mostrano senza direzione gli altri listini asiatici. Shanghai chiude in crescendo e regge l’urto delle nuove tariffe.

L’indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un aumento dello 1,41% a 23,420 punti, mentre il paniere Topix è salito dell’1,63%.

Rialzo per le Borse cinesi con Shanghai che guadagna l’1,32%, mentre Shenzhen sale dell’1,18%. Chiude sopra la parità Hong Kong (+0,54%), pur sconvolta dal passaggio del tifone Mangkhut, che ha devastato il sud della Cina.

Guadagni più moderati per Seoul (+0,35%), Mumbai (+0,15%) e Bangkok (+0,29%).

In rosso le altre piazze asiatiche tra cui Kuala Lumpur (-0,65%) e Singapore (-0,32%). Male anche Taiwan (-0,63%) e Jakarta (-0,50%).