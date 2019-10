I Ministero dello Sviluppo Economico muove i primi passi verso il Green New Deal

editato in: da

(Teleborsa) – “Stiamo lavorando per potenziare gli obiettivi che hanno caratterizzato il piano impresa 4.0 in termini di ammodernamento, ricerca, innovazione, formazione e per aggiungere i primi step del Green New Deal“. È quanto scrive in un post il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

“Potenzieremo gli Its (gli Istituti Tecnici superiori, di concerto con il Ministero dell’Istruzione) mentre faremo una mappatura dei centri per il trasferimento tecnologico, questo per permettere alle aziende di collegarsi in modo più efficace al potenziale dei nostri giovani e dei nostri ricercatori, possibilmente costruendo una cabina di regia con sedi su tutto il territorio nazionale”.

Una spinta anche alla sostenibilità di aziende e imprese per far fronte alla domanda mondiale e al cambio di rotta verso le politiche ambientali ed economiche.