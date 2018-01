I mercati europei consolidano il rialzo

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, che confermano l’ottimismo registrato in avvio, proseguendo di fatto il rally delle ultime sedute.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,33%, in attesa di nuove mosse dalla BCE. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,23%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 61,87 dollari per barile.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,98%.

Tra le principali Borse europee guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,41%. Incolore Londra, che mostra cautela in attesa di una conferenza stampa sui negoziati Brexit. Piccoli passi in avanti per Parigi, +0,48%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,32% a 22.835 punti.

Si distinguono a Piazza Affari i settori Chimico (+4,86%), Viaggi e intrattenimento (+2,04%) e Materie prime (+1,80%). Il settore Alimentare, con il suo -0,90%, si attesta come peggiore del mercato.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Leonardo (+2,02%), Tenaris (+1,76%) spinta dal rialzo del greggio.

Bene il comparto automotive dove corre Pirelli & C (+1,55%) mentre frena FCA (-0,33%) su prese di profitto dopo la recentecorsa che ha portato il titolo del Lingotto a segnare nuovi record, oltre 18 euro.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Campari, che continua la seduta con -0,94%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Technogym (+5,79%) grazie a un upgrade. Tonica Juventus (+5,42%) che ha ceduto temporaneamente il calciatore Pjaca per 0,8 milioni di euro.