I Grandi Viaggi riduce il rosso nel primo semestre

(Teleborsa) – Il CdA de I Grandi Viaggi ha approvato i risultati del primo semestre e ha esaminato i risultati di Gruppo al 30 aprile 2018. L’EBITDA è risultato negativo per 2,02 milioni di euro con un miglioramento di 1,014 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente grazie al buon andamento delle vendite sulle destinazioni estere di proprietà. L’EBIT è negativo per 3,947 milioni di euro ma in miglioramento rispetto ai -5,086 milioni del primo semestre 2017. I ricavi si sono attestati a 16,37 milioni di Euro (16,43 milioni di euro nel corrispondente periodo 2017).

Il risultato netto del periodo, negativo per 4,21 milioni di euro, è migliorato rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio (-5,35 milioni di Euro nel primo semestre 2017). Al 30 aprile 2018 la liquidità del Gruppo ammonta a 25,469 milioni di Euro e la posizione finanziaria netta complessiva è positiva per 14,174 milioni di Euro (nello stesso periodo del 2017 era di 9,995 milioni di Euro).