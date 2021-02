I Grandi Viaggi, assemblea approva bilancio al 31 ottobre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti de I Grandi Viaggi ha approvato il bilancio della Società chiusosi al 31 ottobre 2020 con una perdita pari a Euro 665.257 unitamente alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinazione della perdita dell’esercizio pari ad Euro 665.257 a “perdite portate a nuovo”.

L’Assemblea ordinaria degli azionisti, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ha approvato la prima sezione della Relazione che illustra la politica in materia di remunerazione e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica e ha espresso parere favorevole sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti.



I soci inoltre hanno determinato il compenso da riconoscere, al Consiglio di Amministrazione, per l’esercizio 1° novembre 2020 – 31 ottobre 2021.

In sede straordinaria gli azionisti hanno deliberato di modificare gli articoli 5, 13, 16 e 18 dello Statuto Sociale, inerenti principalmente all’introduzione delle novità legislative relative alla partecipazione del genere meno rappresentato nei Consigli di Amministrazione e nei Collegi Sindacali delle società quotate a ragione dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.