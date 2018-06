I Futures USA segnano un forte calo

editato in: da

(Teleborsa) – Marcato calo per i futures sui principali indici statunitensi. Quando manca poco più di un’ora all’apertura delle contrattazioni a Wall Street, il futures sullo S&P 500 cede lo 0,37%, quello sul Nasdaq cala dello 0,34% e quello sul Dow Jones arretra dello 0,57%, lasciando presagire un avvio negativo per la Borsa di New York.

Sul fronte macroeconomico si attendono le condizioni del settore manifatturiero dello Stato di New York, il dato sulla produzione industriale e quello sulla fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan.