I futures USA segnalano un avvio debole per Wall Street

(Teleborsa) – Si preannuncia un avvio poco mosso per Wall Street dopo l’ennesimo rally che ha portato il Dow Jones a bucare anche quota 26 mila punti.

I future sui principali indici statunitensi viaggiano infatti in lieve calo, segno che gli investitori stanno optando per una pausa di riflessione anche se la nuova stagione delle trimestrali americane è partita con il piede giusto.

A due colori la macroeconomia: i sussidi alla disoccupazione sono scesi su livelli che non si vedevano dal 1973 mentre hanno deluso i numeri sui nuovi cantieri, in forte calo e al di sotto delle stime degli analisti.

Non aiutano i timori per lo shutdown: entro domani sera il Congresso dovrà approvare la legge di bilancio, pena la chiusura delle attività federali non essenziali.

A mezz’ora dall’opening bell il derivato sull’S&P500 è piatto così come quello sul Dow Jones, i futures sul Nasdaq cedono invece lo 0,25%.