I futures USA preannunciano un’apertura piatta

editato in: da

(Teleborsa) – Si attende un avvio di contrattazioni piatto a Wall Street. Dopo aver chiusoieri 7 agosto la seduta con guadagni moderati, i futures sui principali indici statunitensi viaggiano lievemente al di sotto della parità.

L’agenda macroeconomica prevede per questo pomeriggio il dato sulle scorte di petrolio settimanali, mentre sempre su base settimanale si sono mostrate in calo le richieste di mutui.

Il Future sul Dow Jones a circa un’ora dall’apertura della Borsa di New York cala dello 0,03% mentre quello sullo S&P 500 scende dello 0,04% e quello sul Nasdaq va giù dello 0,18%.