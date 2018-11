I futures USA preannunciano un avvio positivo per Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Tornano gli acquisti sull’equity statunitense, come evidenziato dall’andamento positivo dei futures sui principali indici a stelle e strisce.

Wall Street potrebbe dunque tentare il rimbalzo dopo lasessione nera della vigilia, complice anche il ripiegamento del dollaro e alcuni segnali positivi dal fronte commerciale. Secondo voci di stampa i negoziatori cinesi si starebbero preparando a volare a Washington per preparare il meeting tra il Presidente USA Donald Trump e il Presidente della Cina Xi Jinping che si terrà in occasione del prossimo G20 in Argentina.

Vuota l’agenda macroeconomica odierna in una settimana sostanzialmente priva di dati macroeconomici.

A meno di mezz’ora dall’opening bell il derivato sull’S&P500 avanza dello 0,32%, quello sul Nasdaq dello 0,45% mentre i futures sul Dow Jones guadagnano lo 0,19%.