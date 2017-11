I futures USA preannunciano un avvio piatto per Wall Street

(Teleborsa) – Si prevede un avvio poco mosso per Wall Street, che riprende i normali orari di contrattazione dopo la pausa per il Giorno del Ringraziamento e il venerdì semi-festivo.

I futures sui principali indici statunitensi viaggiano infatti attorno alla parità con gli analisti che stimano un lieve ritracciamento dell’S&P500 e del Nasdaq dopo i massimi di sempre toccati la vigilia, anche in scia alle rinnovate preoccupazioni per il via libera alla riforma fiscale.

I legislatori torneranno a discutere della più ampia revisione del fisco americano degli ultimi 30 anni e l’approvazione definitiva entro l’anno è tutt’altro che scontata. Questa settimana dovrebbe arrivare il sì del Senato.

Ancora in focus il comparto retail nel Cyber Monday, ossia il primo lunedì dopo il Thanksgiving Day in cui i negozi online praticano sconti. Attese vendite record dopo i massimi di sempre (5,03 miliardi di dollari) toccati nel giorno del Black Fryday.

Occhi puntati anche sui medi in scia all’offerta di Meredith su Time.

Scarna l’agenda macroeconomica che prevede solo le vendite di nuove case e il Fed di Dallas. Tra i dati market mover della settimana figurano invece il PIL e il Beige Book, entrambi in agenda mercoledì.

A poco meno di un’ora dall’avvio delle contrattazioni il derivato sull’S&P è piatto a 2.601 punti, come quello sul Nasdaq (6.408 punti) e sul Dow Jones (23.519 punti).