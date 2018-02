I futures USA preannunciano un avvio indeciso per Wall Street

(Teleborsa) – Si preannuncia un avvio incerto per Wall Street dopo ilsell-off della vigilia che ha visto crollare il mercato di oltre 4 punti percentuali.

I futures sui principali indici statunitensi sono infatti misti, a conferma dell’attuale indecisione degli investitori. Non è infatti chiaro se gli attuali movimenti ribassisti segnalano l’avvio di una fase di correzione dopo nove anni di guadagni, oppure se il mercato sta inglobando le sempre maggiori attese per una politica monetaria più aggressiva alla luce del netto miglioramento dei fondamentali economici.

Intanto il Congresso USA ha messo fine alloshutdowntrovando un’intesa sulla Manovra.

A poco meno di un’ora dall’opening bell i futures sull’S&P500 sono piatti, quelli sul Nasdaq avanzano dello 0,40% mentre i derivati sul Nasdaq limano lo 0,20%.

Se oggi Wall Street non riuscirà a recuperare le perdite, la settimana borsistica che sta per concludersi sarà ricordata come la peggiore dalla crisi del 2008.