I futures USA preannunciano un avvio in verde per Wall Street

(Teleborsa) – Si preannuncia un avvio in verde per Wall Street. I futures sui principali indici statunitensi viaggiano infatti in rialzo, supportati dal rinnovato ottimismo per la la Corporate America dopo l’inattesa offerta di Broadcom su CA Technologies e in scia alla battaglia traComcasteFoxper la conquistaSky.

Inoltre domani prende il via la nuova stagione delle trimestrali con i bilanci di tre big della finanza: Citigrou, JP Morgan e Wells Fargo.

Di un certo aiuto anche gli acquisti sui petroliferi supportati dai segnali di ripresa delle quotazione del greggio.

Dal fronte macro, da segnalare il calo oltre le attese dei sussidi alla disoccupazione mentre l’inflazione annua ha accelerato ancora il passo in linea con il consensus.

Sullo sfondo i mai sopiti timori per una guerra commerciale, soprattutto tra Cina e USA, dopo la decisione di Washington di imporre ulteriori dazi su una lunga lista di beni cinesi.

A circa mezz’ora dall’opening bell i derivati sull’S&P500 guadagnano mezzo punto percentuale, quelli sul Nasdaq lo 0,60%, i futures sul Dow Jones corrono invece con un +0,79%.