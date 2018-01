I futures USA bypassano il PIL deludente

(Teleborsa) – Il PIL sotto le attese non scoraggia gli investitori. I futures sui principali indici statunitensi continuano a viaggiare in territorio positivo, ad indicare un possibile avvio in verde per Wall Street, nonostante la prima economia al mondo abbia scalato le marce nel quarto trimestre.

Il dato è risultato al di sotto delle stime degli analisti secondo i quali, comunque, i fondamentali del Paese restano assolutamente solidi, come confermato dai numeri sugli ordini di beni durevoli diffusi sempre oggi e dalle trimestrali della Corporate America.

Secondo quanto calcolato da Reuters, il 78,8% delle 118 società dell’S&P500 ad aver svelato i bilanci fino a ieri ha superato le attese del mercato.

I riflettori si spostano ora sull’intervento del Presidente USA Trump a Davos.