I futures americani accelerano dopo il Job Report migliore delle attese

(Teleborsa) – Il Job Report migliore delle attese mette le ali alla finanza statunitense.

I futures sui principali indici a stelle e strisce hanno infatti accelerato il passo, anticipando tra l’altro un avvio in verde per Wall Street, dopo che il Dipartimento del Lavoro americano ha annunciato la creazione di più posti di lavoro del previsto. A febbraio sono state aperte 313 mila buste paga nel settore non agricolo, il maggior incremento da un anno e mezzo.

Hanno invece deluso il tasso di disoccupazione, rimasto invariato al 4,1% a fronte del calo al 4% stimato dagli analisti, e la crescita dei salari orari medi, un elemento monitorato con molta attenzione dalla Federal Reserve perché strettamente collegato all’inflazione.

A favorire gli acquisti anche l’ammorbidimento della politica protezionistica da parte del Presidente Donald Trump e i segnali di distensione tra USA e Corea del Nord.

A circa mezz’ora dall’opening bell il derivato sull’S&P500 avanza dello 0,47%, quello sul Nasdaq dello 0,62%, quello sul Dow Jones dello 0,57%.