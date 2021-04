I future USA recuperano le perdite dopo i dati sull’inflazione

editato in: da

(Teleborsa) – L’andamento dei future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà contrastata, con gli indici che stanno recuperano terreno negli scambi pre-mercato dopo l’uscita dei dati sull’inflazione di marzo, che ha continuato a crescere segnalando la ripresa dell’economia a stelle e strisce.

Il contratto sul Dow Jones perde lo 0,22% a 33.558 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,02% a 4.120 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il migliore, segnando un rialzo dello 0,48% a 13.875 punti.

I future si erano orientati al ribasso dopo la sospensione del vaccino Johnson&Johnson per alcuni casi di trombosi sospetti. “Stiamo raccomandando una pausa nell’uso di questo vaccino per un’abbondanza di cautela”, ha detto la FDA in una dichiarazione su Twitter.