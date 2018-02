I 5 stili di acquisto Nielsen: in Italia sta sparendo il ceto medio

La crisi economica del 2007 e il cambiamento sociale, hanno fatto sì che succedesse una cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato: il ceto medio, quello che per diverso tempo è stato dominante in Italia, sta scomparendo. A dimostrarlo è stato uno studio condotto da Nielsen – multinazionale che si occupa di effettuare rilevazioni, quote e stime di mercato – sui consumi alimentari degli italiani. Ecco come.

Addio caro ceto medio: in Italia la popolazione si sta polarizzando sempre di più tra chi appartiene a una fascia di reddito superiore, e chi invece è sotto il livello minimo. Nielsen ha condotto il suo studio dividendo i cittadini in cinque fasce: i Traditional (famiglie mature con reddito sotto la media), i Silver (famiglie con reddito sopra la media che si trovano al Nord), i Mainstream (famiglie con figli giovani e reddito sotto la media), i Low Price (famiglie molto giovani con reddito sotto media, e i Golden, famiglie senza figli.

Oggetto dello studio di Nielsen è stato il carrello da spesa delle famiglie: i Traditional comprano prodotti freschi, i Mainstream vanno su articoli più “alla buona”, mentre i Golden acquistano solo biologico e vanno matti per le innovazioni culinarie.

Nielsen ha rilevato che stanno aumentando sempre di più i Golden – che hanno anche un reddito superiore la media – e i Low Price. Questo, secondo la multinazionale, è dovuto a vari fattori, tra cui l’avanzamento dell’età media, la riduzione del tasso di natalità, la nascita di nuove figure professionali, e così via. “Lo stile Mainstream si sta polarizzando tra Golden e Low Price. In questo caso la sfida per una crescita sostenibile e duratura è la creazione di uno spazio di mediazione fra queste polarità, all’interno del quale sviluppare uno stile “Mainstream 2.0” a maggior valore aggiunto, andando a rimuovere le barriere di costo, ma anche di gusto che impediscono di attivarsi sui trend emergenti”, ha detto Christian Centonze di Nielsen a Repubblica.

La progressiva scomparsa del ceto medio era stata già rilevata da Istat nel 2017: cause, la maggiore mobilità sociale e l’aumento della disuguaglianza. I confini della piccola borghesia sono sempre più labili, e anche chi si era arricchito in passato adesso deve fare i conti con gli effetti della crisi economica, della disoccupazione e dei cambiamenti del mercato.