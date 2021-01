Hyundai in rialzo del 19% dopo conferma che sta lavorando con Apple su auto elettrica

editato in: da

(Teleborsa) – Le azioni di Hyundai sono salite del 19% dopo che la stessa casa automobilistica coreana ha confermato di stare lavorando con Apple allo sviluppo di un’auto elettrica. La conferma di Hyundai è arrivata dopo che media locali coreani avevano scritto di una collaborazione tra le due società per sviluppare veicoli elettrici a guida autonoma entro il 2027 e produre batterie negli stabilimenti statunitensi gestiti da Hyundai o dalla sua affiliata Kia.

La notizia arriva poche settimane dopo l’indiscrezione sul fatto che Apple voglia provare a lanciare un suo veicolo a guida autonoma entro il 2024. “Apple e Hyundai stanno discutendo, ma poiché siamo in una fase iniziale, nulla è stato deciso”, ha reso noto Hyundai in una nota, senza fornire ulteriori dettagli. In un altro documento, la casa automobilistica ha affermato di “ricevere richieste di cooperazione per lo sviluppo congiunto di veicoli elettrici autonomi da varie società“, senza però identificare nessuna di esse.