Hyundai Heavy Industries, +86% nel primo giorno di negoziazioni su Borsa coreana

(Teleborsa) – Hyundai Heavy Industries – la più grande azienda di costruzioni navali del mondo per ordini – ha chiuso il primo giorno di negoziazioni sul Korea Stock Exchange in rialzo dell’86% rispetto al prezzo dell’offerta pubblica iniziale (IPO). La società ha raccolto 1 trilioni di won sudcoreani (circa 721 milioni di euro) nella sua IPO, i cui proventi saranno destinati a finanziare investimenti in nuove tecnologie. In particolare, prevede di spendere 760 miliardi di won nello sviluppo di navi alimentate ad ammoniaca e idrogeno e impianti di produzione offshore di idrogeno.

“Dall’inizio della pandemia, l’aumento delle tariffe delle navi portacontainer si è diffuso agli ordini di spedizione, aumentando i prezzi delle navi”, ha detto a Reuters Kim Hyun, analista di Meritz Securities. “Se normative ecologiche più rigorose e test di nuovi combustibili portano a un aumento della domanda di navi ecologiche – che sostituiscono le flotte più vecchie – Hyundai Heavy Industries è ben posizionata per essere competitiva“, ha aggiunto.

Hyundai Heavy Industries ha registrato una perdita operativa di 422,6 miliardi di won nel secondo trimestre, a causa di accantonamenti su larga scala spinti dall’aumento significativo dei prezzi dell’acciaio. Nonostante la trimestrale non brillante, la società ha riscosso un forte interesse da parte degli investitori nella sua IPO, che ha visto la partecipazione di 1.633 investitori.