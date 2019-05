Huwaei, investimento da 35 mln per l’OpenLab di Parigi

editato in: da

(Teleborsa) – Huawei lancia un investimento da 35 milioni di euro nei prossimi cinque anni per l’OpenLab di Parigi. A darne l’annuncio è stato Ken Hu, Deputy Chairman di Huawei nel corso della conferenza VivaTech tenutasi nella capitale francese il 16-18 maggio, sottolineando come la Francia si stia avviando a diventare un hub globale nel campo dell’innovazione.

In un momento molto delicato per il colosso cinese dopo il bando negli USA voluto da Donald Trump, poi sospeso, la compagnia ha deciso di investire nel suo OpenLab parigino: nato nell’aprile 2018, in un solo anno ha visto la collaborazione di 50 partner a 15 soluzioni per settori verticali, dal retail alle smart city, passando per l’industria manifatturiera.

“Questo è senza dubbio il momento migliore per promuovere l’innovazione“, ha affermato Hu. “La Francia è leader mondiale nel campo della ricerca di base, oltre a poter contare su persone di talento e su un ambiente favorevole all’innovazione. Tutto ciò consente al Paese di occupare una posizione ideale per proporsi come hub globale e favorire la trasformazione digitale. Huawei è presente sul territorio francese da ben 17 anni e, ora più che mai, siamo orgogliosi di far parte di questo processo ambizioso”