Huawei, limitazioni imposte da USA pericolose per concorrenza

(Teleborsa) – Huawei si toglie un sassolino dalla scarpa ed indirettamente accusa gli USA di concorrenza sleale. All’arrivo al vertice del G7, al via domani a Barritz, una località nel Nord della Francia, il referente per l’UE del gruppo cinese, Abraham Liu, ha parlato della situazione in seguito alle limitazioni imposte dagli Stati Uniti.

“Gli Stati Uniti hanno imposto limitazioni a Huawei perché vogliono continuare a dominare l’industria hi-tech ma se il mercato globale continua permettere di tutto, s’invia un segnale molto pericoloso. Huawei – conclude Liu – ha sempre creduto in un’ecosistema aperto ed equilibrato e solo questo può promuovere lo sviluppo vigoroso, efficace e continuo dell’industria”