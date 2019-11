Huawei, la proroga concessa da Trump potrebbe essere rinnovata

editato in: da

(Teleborsa) – Scade oggi, lunedì 18 novembre, la proroga di tre mesi concessa a Huawei dall’amministrazione Trump.

Questa, che permette attraverso una licenza speciale all’azienda cinese di intrattenere rapporti commerciali con le compagnie americane, potrebbe essere però prorogata ancora. A rendere nota l’indiscrezione sono fonti Reuters, che darebbero quasi come assodata tale ipotesi.

Da quando il governo Usa a maggio a deciso di mettere il colosso tecnologico asiatico nella cosiddetta Entity List, ovvero nella lista nera delle società che necessitano di una prassi speciale per fare affari negli States, è la terza volta che accade. In questo frangente c’è di differente, a causa di una serie di ostacoli burocratici, rispetto ai precedenti iter che l’estensione potrà prolungarsi al massimo di altri 14 giorni.

Nel frattempo, in questo periodo di transizione Huawei è riuscito a fornire ai clienti statunitensi i servizi essenziali, oltre che gli aggiornamenti in materia di sicurezza, per il mantenimento delle infrastrutture di comunicazione ma la situazione rimane ancora molto complessa da sbrogliare.