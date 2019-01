Huawei, gli USA chiederanno al Canada l’estradizione di Meng Wanzhou

editato in: da

(Teleborsa) – Gli Stati Uniti hanno informato il governo canadese di voler procedere con una richiesta formale di estradizione nei confronti di Meng Wanzhou, direttore finanziario di Huawei.

Arrestata lo scorso primo dicembre a Vancouver su richiesta degli Usa, con l’accusa di violazione delle sanzioni all’Iran, la numero due del colosso delle telecomunicazioni cinese è stata, in seguito, rilasciata su cauzione ma senza la possibilità di lasciare il Canada.

Secondo quanto riferisce il quotidiano The Global & Mail, l’ambasciatore canadese negli Stati Uniti, David McNaughton, durante alcuni recenti incontri con alti funzionari della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato Usa si sarebbe lamentato delle ricadute che questa disputa tra Cina e Stati Uniti ha avuto sui cittadini canadesi. “Non ci piace che siano i nostri cittadini a essere puniti” avrebbe detto McNaughton in riferimento alla detenzione in Cina dell’ex diplomatico, Michael Kovrig, e dell’uomo d’affari Michael Spavor, arrestati con accuse di spionaggio.

Se i tempi per la richiesta di estradizione non sono stati precisati, il diplomatico canadese ha sottolineato che il termine ultimo per la presentazione è il 30 gennaio prossimo.