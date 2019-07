Huawei, fatturato boom nel primo semestre nonostante restrizioni USA

editato in: da

(Teleborsa) – Crescita significativa per le vendite di Huawei. Il colosso tecnologico cinese di dispositivi mobili e impianti di telecomunicazioni, nonostante i provvedimenti restrittivi imposti dagli Stati Uniti, ha segnato un’importante crescita nel primo semestre.

Il fatturato totale è aumentato del 23,2%, per un totale di 58,34 miliardi di dollari. Voce importante quella della vendita di smartphone, sono cresciuti in volumi del 24% a 118 milioni di unità, fruttando 32,1 miliardi di dollari in entrate. Importante anche il 5G, definito dall’azienda un settore chiave, che ha ottenuto 50 contratti commerciali e fornito oltre 150 mila nuove centrali di trasmissione e antenne.

Il presidente Liang Hua, ridimensionando anche gli effetti dei provvedimenti USA, ha affermato che le operazioni procedono normalmente. “Questo non significa dire che non abbiamo delle difficoltà davanti a noi. Ci sono, e potrebbero influenzare la nostra dinamica sul breve termine – ha affermato – ma resteremo in carreggiata. Supereremo queste sfide e siamo fiduciosi che Huawei entrerà in una nuova fase di crescita, appena il peggio sara’ passato”.