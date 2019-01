Huawei, esclusa da gara dal valore di 20 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Fuori Huawei da una gara del valore di oltre 20 milioni di euro per la realizzazione di un portale fiscale in Repubblica Ceca. A deciderlo l’amministrazione fiscale di Praga che ha reputato il colosso della telecomunicazione cinese una minaccia per la sicurezza dello Stato.

Riportano la notizia i media locali specificando che, dopo la segnalazione fatta dall’agenzia di sicurezza informatica nazionale nella quale si definivano pericolosi i software e gli hardware della Huawei, anche altri enti pubblici hanno seguito lo stesso esempio dell’autorità fiscale.

Il ministero dell’economia ha di fatto modificato con una nuova regola, che preclude la partecipazione di aziende che sono oggetto di un avvertimento da parte dell’ufficio nazionale della sicurezza informatica (Nukib), la gara d’appalto per la costruzione del sito che raccoglierà i dati sensibili dei cittadini in maniera da impedire di fatto la corsa di Huawei che, sempre secondo i media, sarebbe stata tra le favorite.

Situazione non facile quella dell’azienda che si trova a dover affrontare questo tipo di sospetti in vari paesi del mondo da quando la CFO, e figlia del fondatore dell’azienda, è stata accusata dagli Stati Uniti di spionaggio industriale e di violare le sanzioni economiche contro l’Iran. In particolare al momento il colosso cinese sta affrontando problemi anche in Australia, Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Polonia.