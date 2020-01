Huawei e Oppo lavorano per sganciarsi da Google

editato in: da

(Teleborsa) – Oppo e Huawei stanno lavorando ad un piattaforma alternativa a Google.

Secondo The Economic Times le due società tech cinesi sarebbero pronte ad investire ingenti somme di denaro per sviluppare nuovi ecosistemi mobile in grado di ridurre la dipendenza da quello di Google.

Oppo e Huawei avrebbero avviato una campagna di finanziamenti agli sviluppatori indiani. L’obiettivo è creare la piattaforma Huawei Mobile Services (HMS), come quella di Mountain View, nel caso che il bando del governo americano diventasse permanente, dopo la scadenza della proroga, ovvero il prossimo 16 febbraio 2020.

(Foto: © Ken Wolter/123RF)