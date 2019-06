Huawei cancella il lancio del nuovo Matebook a causa di restrizioni Usa

editato in: da

(Teleborsa) – Gli effetti delle restrizioni imposte da Donald Trump, cominciano a essere sempre più tangibili. Huawei ha, infatti, annullato il lancio di un nuovo laptop della serie Matebook e potrebbe presto fermare la produzioni dii computer portatili a causa delle sanzioni degli Stati Uniti. Secondo quanto riferisce il quotidiano DigiTimes citando fonti della catena di approvvigionamento a monte, Huawei avrebbe recentemente chiesto ai suoi partner della catena di fornitura di notebook di sospendere le consegne e fermato tutti i suoi nuovi prodotti notebook. Una notizia confermata anche dalla rivista Notebookcheck secondo la quale Huawei avrebbe annullato un ordine per pannelli portatili da 16 pollici, segnale che l’azienda sta lentamente cessando le operazioni.

La decisione del colosso cinese segue quella di Washington di vietare alle aziende americane di vendere componentistica al colosso delle tlc, a meno che prima non ottengano una licenza per farlo. Restrizioni che entreranno ufficialmente in vigore da metà agosto per dare ai fornitori statunitensi il tempo per organizzarsi rendendo impossibile per Huawei continuare la produzione dei computer che, attualmente, dipendono da due società Usa:Microsoft per il sistema operativo Windows e Intel per i microprocessori.

La società produce tre pc, il primo dei quali fece il suo debutto nel 2016, ma questo segmento per il secondo maggiore produttore di smartphone dietro alla sudcoreana Samsung, può considerarsi marginale.

“Il nuovo laptop potrebbe non vedere mai la luce se l’azienda resterà nella lista nera degli Stati Uniti” ha affermato il capo del business consumer di Huawei, Richard Yu, confermando che sono state le mosse del dipartimento americano del Commercio a provocare la cancellazione del lancio del dispositivo.

Sul fronte smartphone Huawei sembra, invece, essersi già organizzata per produrre apparecchi senza componenti made in Usa, sta investendo pesantemente su una controllata che produce chip e, non potendo più utilizzare Android, di Google, ha già iniziato a lavorare a un proprio sistema operativo chiamato Hongmeng.