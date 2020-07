Huawei annuncia risultati finanziari primo semestre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Huawei oggi ha annunciato i risultati finanziari del primo semestre del 2020. L’azienda ha generato un fatturato di 64,24 miliardi di dollari, registrando un incremento del 13,1% su base annua, il margine di profitto netto dell’azienda nel primo semestre del 2020 è stato del 9,2%.

I Business Group Carrier, Enterprise e Consumer di Huawei hanno realizzato rispettivamente un fatturato di 22,58 miliardi, 5,14 miliardi e 36,19 miliardi di dollari.

Mentre i Paesi di tutto il mondo sono alle prese con la pandemia COVID-19, le tecnologie ICT sono diventate non solo uno strumento cruciale per combattere il virus, ma anche un motore per la ripresa economica. Huawei ha ribadito il proprio impegno a collaborare con gli operatori delle telecomunicazioni e i partner del settore per mantenere stabili le operazioni di rete, accelerare la trasformazione digitale e sostenere gli sforzi al fine di contenere le epidemie locali e rilanciare le economie.