HSBC in rally a Londra, utili sopra attese

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove al rialzo il titolo Hsbc Holdings, sopravanzando i valori precedenti del 6,45%.

A fare da assist al titolo contribuiscono i conti del terzo trimestre che superano le attese degli analisti. Nel periodo, la banca numero uno in Europa per valore degli asset, gli utili al lordo delle tasse sono scesi del 36% a 3,07 miliardi rispetto agli utili per 4,84 miliardi registrati nello stesso periodo dell’anno scorso. Gli analisti avevano previsto un calo dei profitti fino a 2,07 miliardi di dollari. Il fatturato è calato dell’11% a 11,93 miliardi di dollari.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello Stxe 600 Pr.Eur. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hsbc Holdings rispetto all’indice di riferimento.

L’esame di breve periodo di Hsbc Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,79 Euro e primo supporto individuato a 3,694. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,887.